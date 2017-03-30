اصدر ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة سينا وعلى متنها 4 براد و9 تريلا كما تغادر العبارة أيلة وعلى متنها 376 معتمر و8 اتوبيسات عمرة.

وأضاف يوسف فى بيان له اليوم، أن ميناء نويبع شهد بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 245 راكب و14 براد و3 تريلا و4 سيارة و2 باص جيت فيما غادرت العبارة ايلة وعلى متنها 437 راكب منهم 224 معتمر و5 باص عمرة 2 تريلا و1 براد و1 سيارة و590 طرد سمك والعبارة سينا وعلى متنها 182 راكب و31 براد و8 تريلا و2 باص جيت و244 طرد سمك.

وأظهر ، يوسف، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 337 راكب و15 شاحنة و12 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 45 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 25 شاحنة كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 223 راكب و4 شاحنة و7 سيارة والسفينة غزالة وعلى متنها 33 شاحنة و10 راكب.

وشوف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر: فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 75 راكب و51 شاحنة و5 سيارة فيما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 315 راكب و14 شاحنة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 58 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 36 شاحنة و6 راكب.

المصدر : مصر ناين