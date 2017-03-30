القبض على شخصين بحوزتهما ألف دولار بقصد الاتجار بالعملة فى البحيرة
تمكن قبل قليل، رجال مباحث الأموال السنةة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث، من القبض على شخصين وبحوزتهما 14 ألف دولار بقصد الاتجار بالعملة فى السوق السوداء بالبحيرة.
كانت وردت معلومات لضباط قسم الأموال السنةة برئاسة العميد أحمد البنا رئيس المباحث مفادها قيام كل من، “أحمد ح ع” صاحب سنترال مترو بشارع الروضة أمام كازينو الفخرانى ومقيم شبرا قسم دمنهور، و”السيد ف ع” سنةل بالسنترال الخاص بالأول ومقيم الجدية مركز رشيد، بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، متخذين من المحل المشار إليه مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى.
وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المحل المشار إليه، أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهما (14650 دولار أمريكى، 12 ألف جنية مصرى).
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المضبوطة بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة السنةة.
المصدر : مصر ناين
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