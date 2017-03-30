كانت وردت معلومات لضباط قسم الأموال السنةة برئاسة العميد أحمد البنا رئيس المباحث مفادها قيام كل من، “أحمد ح ع” صاحب سنترال مترو بشارع الروضة أمام كازينو الفخرانى ومقيم شبرا قسم دمنهور، و”السيد ف ع” سنةل بالسنترال الخاص بالأول ومقيم الجدية مركز رشيد، بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، متخذين من المحل المشار إليه مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المحل المشار إليه، أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهما (14650 دولار أمريكى، 12 ألف جنية مصرى).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المضبوطة بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة السنةة.