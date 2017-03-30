أمرت السلطات الأسترالية اليوم الخميس 40 ألف شخص باللجوء إلى مناطق مرتفعة تحسبا لحدوث سيول جارفة بعد أن تسبب إعصار قوى ضرب شمال شرق البلاد قبل يومين فى هطول أمطار غزيرة على الساحل.

واجتاح الإعصار ديبى المنطقة يوم الثلاثاء كعاصفة من الدرجة الرابعة ليدمر منتجعات سياحية وخطوط كهرباء وحقول قصب ويؤدى إلى غلق مناجم للفحم فى ولاية كوينزلاند.

وهطلت أمطار غزيرة اليوم على مناطق نائية وساحلية من برزبين عاصمة الولاية.

واصدر ت اناستاسيا بالاتشوك رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند للصحفيين فى برزبين “هذا الطقس العاصف الذى بدأ بإعصار ديبى وصل إلى الساحل ليحدث فوضى فى أنحاء ولايتنا.”

وتراجعت قوة الإعصار إلى عاصفة مدارية أمس الأربعاء لكن اليوم الخميس هبت عواصف مفاجئة مصحوبة بأمطار غزيرة انهمaرت على امتداد 1200 كيلومتر من الساحل الشرقى لأستراليا وتسببت فى ارتفاع منسوب المياه فى الأنهار ثم حدوث سيول جارفة دفعت السلطات لمطالبة 40 ألفا بالنزوح.

وفى منطقة ليزمور الواقعة شمالى ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة طالبت سلطات الطوارئ 7000 شخص يقيمون فى مناطق منخفضة بالنزوح بعد توقع الأرصاد أن تشهد المنطقة أسوأ فيضانات منذ ما يقرب من 20 سنةا.

وفى منطقة تعمل كحاجز يحمى الريف فى ولاية نيو ساوث ويلز ويقطنها 25 ألفا على الأقل اصدر جيوف باكستر وهو سنةل فى فندق ريتشموند لرويترز إن معظمهم يخططون لمغادرة المنطقة إلى أراض مرتفعة.

وشمالا أغلقت كوينزلاند أكثر من 2000 مدرسة ل استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وكانت المنتجعات على طول الحاجز المرجانى العظيم وساحل منطقة وايت صنداى الأكثر تضررا من الإعصار الذى اجتاح المنطقة مصحوبا برياح بلغت شدتها أكثر من 260 كيلومترا فى الساعة.

وفى جزيرة داى دريم، حيث انقطعت إمدادات المياه بفعل الإعصار، هرعت قوات من الجيش لتقديم الغذاء والمياه والوقود فى حين نقلت طائرات هليكوبتر أشخاصا مصابين إلى البر الرئيسى.

ومن المقرر قفل هذا المنتجع لمدة شهر على الأقل لأعمال الصيانة.

واصدر دانيال جشويند رئيس المجلس المسؤول عن صناعة السياحة فى كوينزلاند لرويترز “هذا صنف من الأضرار الجانبية الذى تعانى منه صناعتنا أحيانا.”

والى أن الآن جرى تقديم نحو 2500 طلب تأمينى لكن أكبر شركتى تأمين فى كوينزلاند وهما مجموعة صن كورب وآر.ايه.سي.كيو اصدر تا إنه من المبكر للغاية تقدير حجم الخسائر.



اعصار أستراليا



إعصار ديبى فى أستراليا



جانب من الإعصار



جانب من الإعصار



جانب من السيول



غرق السيارات





المصدر : مصر ناين