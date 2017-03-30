افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، منذ قليل، مصنع التمور بواحة سيوة، بحضور الدكتور عبد الوهاب زايد، المستشار الزراعى لوزارة شئون الرئاسة الإماراتية، أمين سنة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، والدكتور يحيى راشد وزير السياحة، وهشام الشريف وزير التنمية المحلية، وذلك بعد تأهيل المصنع عن طريق الجانب الإماراتى، وبدء التشغيل التجريبى له منذ 5 أشهر.

وأكدالباشمهندس عماد عزيز، الاستشارى الفنى للمحافظة، أن تكلفة إنشاء المصنع تجاوزت 40 مليون جنيه، بلغت تكلفة المعدات فيها الى أن الآن حوالى 20 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يوجد بالمصنع 6 خطوط إنتاج، يتجاوز إنتاجها 10 آلاف طن، لافتا إلى أنه سيتم بعد قليل استلام المصنع بعد تأهيله بمعرفة جائزة خليفة، التى تشبه الجانب الإماراتى.

واصدر الدكتور أمجد القاضى، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، إن مصنع تمور سيوة، يعد أكبر مصنع لإنتاج التمور فى مصر، من حيث الطاقة الإنتاجية وتصنف المنتجات، مشيرا إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية تأهيل المصنع، بدعم كامل من جائزة خليفة الدولية لنيل التمر، والابتكار الزراعى، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، من خلال التنسيق مع محافظ مطروح ووزارة التجارة والصناعة.

وأضاف القاضى، أنه تم تأهيل العمالة الفنية داخل المصنع، ورفع كفاءة الموارد البشرية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية، على تكنولوجيا التصنيع والممارسات الصحية والتصنيع السليمة والنظافة، والتطهير، ليكتسبوا الخبرة للتسنةل مع الأغذية، وتحقيق الاشتراطات الصحية، للحصول على منتج تأمين وصحى.

كما يجرى الاستعداد لتأهيل المصنع، للحصول على شهادات الجودة العالمية، التى تتيح تصدير المنتجات بشكل مباشر.



فرقة سيوة للفنون الشعبية لاستقبال الوزراء وضيوف سيوة



مصنع التمور بسيوة بعد تأهيله بتكلفة 20 مليون



مصنع تمور سيوة بعد إعادة تأهيله



فتيات سيوة بالزى التقليدى فى استقبال الوزراء ومحافظ مطروح



وصول 4 وزراء لافتتاح مصنع التمور وتوقيع عقود استثمارية بسيوة



وصول المحافظ والوزراء لمصنع تمور سيوة



محافظ مطروح والوزراء عقب وصولهم لسيوة

المصدر : مصر ناين