شهدت الساعات الأولى من التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنادى الزمالك إقبالا ضعيفا من أعضاء القلعة البيضاء.



إقبال ضعيف على عمومية الزمالك

وبدأت عملية التوقيع فى كشوف الجمعية العمومية لنادى الزمالك من الساعة التاسعة صباح اليوم، وتستمر الى أن الساعة الثانية ظهر ويكون الاجتماع صحيحا حال حضور الأغلبية المطلقة وهى عبارة عن 50% من الأعضاء + 1 وحال اكتمال النصاب القانونى تبدأ مناقشة جدول الأعمال فى الثانية ظهرًا، أما حال عدم اكتمال النصاب القانونى يعقد اجتماع ثان غدًا الجمعة إجراءات جديدة وتوقيع جديد فى كشوف التسجيل للأعضاء ويكون الاجتماع صحيح بحضور 20% أو ألف عضو أيهما أقل.



اللجان تستعد لاستقبال أعضاء الزمالك

ووفقا للكشوف المعلنة من جانب نادى الزمالك حول الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بلغ أعدادهم 66 ألفا و450 عضوا، وليكون اجتماع العمومية صحيح يجب حضور 33 ألفا و225 عضوا وهو أمر يصعب حدوثه.



عمومية الزمالك فى اليوم الأول



عمومية الزمالك لم تشهد اقبال كثيف



عمومية الزمالك



عمومية نادي الزمالك

المصدر : مصر ناين