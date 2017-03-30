وافق اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة السجون على الطلبات المقدمة من 22 نزيل لنقلهم إلى سجون قريبة من محال إقامة ذويهم نظراً لظروفهم الصحية والإجتماعية ليبلغ أعداد الذين تم الموافقة على نقلهم مؤخرا 211 نزيل.​

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى، ووفقاً للمنهج الحديث لإسلوب الفلسفة العقابية الحديثة فى الاهتمام بكافة نزلاء السجون وأسرهم والوقوف المباشر على كافة المشكلات التى تواجههم، وتأكيداً على مراعاة حقوق الإنسان وحل مشاكل النزلاء وذويهم.

المصدر : مصر ناين