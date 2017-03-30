أعلنالباشمهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن موافقة هيئة المعونة الأمريكية والخاصة بتنمية موارد المياه فى إفريقيا على تمويل محطات تحليه المياه بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف صديق، فى بيان له اليوم، أنه من المستهدف تنفيذ محطة لتحلية المياه بطاقة 20 الف م3/يوم بمدينة سفاجا ومحطة تحلية طاقة 10 الاف م3/يوم بالقصير ومحطة تحلية مياه طاقة 10 آلاف م3/يوم بمدينة مرسى علم.

وأشار صديق، إلى أن تنفيذ شبه هذه المشروعات يتواكب مع استراتيجية الدولة التى تستهدف التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب فى ظل ثبات كميات مياه النيل.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، جرى وراء الشركة بشكل دائم لزيادة نسبة المستفيدين من خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مدن المحافظة.

المصدر : مصر ناين