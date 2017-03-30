تقام، اليوم، الجولة الأولى من الدورة المجمعة الثانية من دور قبل النهائى من مسابقة دورى السوبر للفرق من الأول إلى الثامن، حيث تقام منافسات الدورة فى الفترة من 4 إلى 8 أبريل المقبل بصالة الشباب والرياضة بالقاهرة.

الأهلى يواجه الزمالك فى قمة كرة السلة

وتعد أهم مباراة اليوم بين الأهلى والزمالك هى الأولى فى الدورة، وتقام فى صالة المركز الأولمبى للقوات المسلحة بسموحة، بينما أقيمت مباراة أخرى بين الفريقين يوم 24 مارس أيضًا فى الدورة المجمعة الأولى بنفس الصالة بالإسكندرية.

قمة كرة السلة الثانية 30 مارس

كان خالد القوصى رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة قد كشف عن أسباب إقامة المباراة بسموحة دون عن باقى مباريات الدورة المجمعة الثانية التى تقام بالقاهرة، وهو أن المباراة ستقام بالإسكندرية نظرًا لصعوبة إقامتها بالقاهرة، مع باقى مباريات الدورة المجمعة الثانية من المسابقة، بينما الدورة المجمعة الأولى فتقام بالإسكندرية وبالتالى سيقام لقاء القمة هناك أيضًا.

المصدر : مصر ناين