لقيت فتاة فى السادسة عشر من عمرها، من قرية الحامولى، بمركز يوسف الصديق، محافظة الفيوم، مصرعها، وأصيب والدها إثر تسمم غذائى، لتناولهما لبن فاسد وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى، مدير تأمين الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور واجبة يوسف الصديق، بورود بلاغ من مستشفى أبشواى المركزى، بوصول كل من “أسماء نادى” 16 سنة جثة هامدة، إثر تسمم غذائى، ووالدها “نادى.أ” 45 سنة، سنةل، مصاب بإدعاء تسمم غذائى، وحالته الصحية متفى منتصف ة، وهما من قرية الحامولى بمركز يوسف الصديق.

وأكد والد الطفلة المصاب، فى محضر الواجبة، أنه وابنته تناولا لبن فاسد، مما أدى لإصابتهما بتسمم غذائى، توفيت على إثر ذلك، دون أن يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة، هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة تناول مادة فاسدة أو سامة “لبن”، دون إصابات ظاهرية.

تم التحفظ على جثة الطالبة المتوفية، بمشرحة مستشفى أبشواى المركزى، تحت تصرف النيابة السنةة، وتحرر محضر بالواقعة، رقم 685 لسنة 2017 م، إدارى مركز يوسف الصديق، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين