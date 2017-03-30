احتفل الفنان محمد أسامة الشهير بـ”أوس أوس” نجم مسرح مصر، بعيد ميلاد صديقه على ربيع، بطريقة مختلفة وكوميدية.

واختار أوس أوس تأليف أبيات شعر لصديقه، نشرها عبر حسابه على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، مصاحبة لصورة لهما، قائلا: “لأول مرة هاكتب شعر فى حياتى، بس كله من أجل صديق العمر على ربيع”.

و تقول أبيات الشعر: “من أول ماتقبلنا حسيت إنك راجل مش قلة.. حبى ليك كبير من غير سبب ولا علة.. صاحبى بجد عندى أحسن من البيت والفيلا.. نفسى نخرج ونلعب وناكل رز وبسلا، مع الاعتذار للشعر والشعراء طبعًا، كل سنة وإنت طيب وناجح يا صديقى”.



أوس أوس

وما كان من ربيع إلا أن يرد بنفس الطريقة، حيث أعاد نشر منشور أوس أوس، معلقا عليه قائلا: “شكرًا يا صاحبى على الشعر الجبار، تحس إن الكلمات طالعة من بق حمار، كلمات مختصرة مفيدة تحس إنه شاعر على الحديدة، كلمات بألف معنى عنها مقدرش استغنا.. أوس أوس انهيار الشعر”.

المصدر : مصر ناين