أحالت نيابة مركز الجيزة برئاسة المستشار مدحت هانى رئيس النيابة “محمد.م” 32 سنة عاطل والمتهم باستخدام وسائل الاتصال لابتزاز سيدة سعودية الجنسية، والنصب عليه وتهديدها بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعى، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، للاختصاص الصنف ى.

وكانت المجنى عليها حررت بلاغاً عن طريق موكلتها بمصر اتهمت فيه “محمد.م” بابتزازها فى المقابل عدم نشر صورها الشخصية ومقاطع الفيديو الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعى، وبالفحص والتحرى وتتبع الحساب الخاص بالمتهم ثبت من صحة المعلومات الواردة بالبلاغ، وألقت قوات التأمين القبض عليه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ربطته علاقة بالمجني عليها بعدما تعارفا عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وأرسلت المجنى عليها للمتهم عدة صور خاصة بها ومقاطع فيديو علي تطبيق “واتس اب”، لكنها فوجئت به يطلب منها تحويل مبلغ مالي فى المقابل عدم إرسال الصور والفيديوهات لزوجها وأسرتها ونشرها على موقع يوتيوب، فأرسلت له مبلغ مالى قدره 2000 دولار، لكنه واصل عملية ابتزازها رغبة في الحصول على مبالغ مالية أخرى، ما دفعها لتحرير بلاغ ضده.

المصدر : مصر ناين