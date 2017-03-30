كشف تقرير حديث من موقع “تك تايمز” الأمريكى أن تطبيقى فيس بوك وماسنجر سيتوقفان قريبا عن العمل على العديد من الهواتف الذكية التى لا تدعم سوى الإصدارات القديمة من هذه التطبيقات، وكانت هناك تقارير سابقة أشارت أيضا إلى أن فيس بوك سيوقف دعم المؤسسات التى تعمل على بعض الإصدارات القديمة، بما فى ذلك V55 من التطبيق فيس بوك الرئيسى وV10 من ماسنجر على الروبوت.

بالإضافة إلى ذلك سيتم إيقاف دعم فيس بوك وماسنجر على الإصدارات القديمة من نظام تشغيل ويندوز فون، فإذا وجدت فجأة أنك غير قادر على تشغيل أى من تلك التطبيقات، فموقع فيس بوك يقترح عليك تحديث إلى الإصدار الأحدث، أو تحميل تطبيق فيس بوك لايت.

واصدر عملاق وسائل التواصل الاجتماعى إن فريقه يقضى ساعات لا تحصى لجعل المنصة أفضل، وسيكون مستخدمو فيس بوك قريبا قادرين على نشر ملفات جيف فى التعليقات مع زر مخصص جراء ذلك ، بالإضافة إلى المكالمات الصوتية والمرئية، والألعاب، وبرامج التتبع، وهو الأمر الذى لا يمكن تنفيذه على الإصدارات القديمة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستوقف دعم فيس بوك لمؤسسات آيباد إصدار v26، وإصدار ماسنجر v8 لمؤسسات ios، وتطبيق فيس بوك لمؤسسات ios الذى صدر فى 2011 وفيس بوك وماسنجر على نظام ويندوز فون 8 و8.1 وفيس بوك على ويندوز 8 و8.1 ديسكتوب أيضا.

المصدر : مصر ناين