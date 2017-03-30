عاد باسم مرسى مهاجم فريق الزمالك لتدريبات فريقه الجماعية، اليوم الثلاثاء، بشكل طبيعى عقب تعرضه للإصابة بكدمة فى الظهر خلال مران الأمس، ليغادر التدريب دون القدرة على استكماله.

باسم مرسى يعود لتدريب الزمالك

وأصبح باسم مرسى جاهزا للمشاركة فى مباراة الزمالك المقبلة أمام سموحة يوم السبت فى برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدورى الممتاز بعد مشاركته فى المران الذى شهد أيضاً حضور محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق متأخرا ليؤدى تدريبات الجرى منفرداً قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية مع زملائه.

باسم مرسى يتعرض لإصابة بعد التألق أمام رينجرز

وتألق باسم مرسى فى آخر مباراة للزمالك أمام رينجرز النيجيرى، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا وسجل هدف الفريق الأبيض الوحيد فى موقعة الرجوع بولاية إينوجو وقيادته الأبيض للتأهل لدور الـ16 – المجموعات – رغم الخسارة بهدفين فى المقابل هدف.

باسم مرسى يشارك كبديل مع الزمالك

وشهدت آخر مباراتين للزمالك أمام رينجرز النيجيرى بدور الـ32 لدورى الأبطال مشاركة باسم مرسى كبديل، حيث لعب فى مباراة الذهاب بالقاهرة لمدة 12 دقيقة فقط ولم يقدم خلالها شيئا بينما لعب فى المباراة الثانية بنيجيريا لمدة 28 دقيقة، ونجح فى إحراز هدف فريقه الوحيد الذى ساهم بقوة فى تأهل الأبيض لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

المصدر : مصر ناين