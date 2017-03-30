زار فريق عمل من شركة NAVIS ،برئاسة لويس هوتون – مدير المشاريع NAVIS- ،هيئة ميناء دمياط، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ،وذلك بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالتشغيل التجريبي، حيث تم مراجعة أماكن التشغيل بمحطة الحاويات ،والتأكد من جاهزية البنية التحتية ،للتشغيل الآلي والتي اكتملت ،من خلال توريد مؤسسات RDT ذات مواصفات عالمية (Honeywell) ،بالإضافة الى تغطية الشبكة اللاسلكية بساحات ،وأرصفة محطة حاويات دمياط من خلال 3 بدائل تقنية وهي Microwave، Leased Line، 3G.

وأكد اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة الميناء ،في بيان صحفي له اليوم ،أنه تم عقد جلسة مشتركة ،حضرها مدير المشاريع بـ NAVIS و رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، تم خلالها وضع اللمسات النهائية لمرحلة التشغيل التجريبي، لمشروع ميكنة محطة حاويات دمياط بإستخدام منظومة NAVIS N4 الإصدار رقم 3.3 (وهو أحدث إصدارات منظومة NAVIS)، وذلك لتصبح محطة حاويات دمياط هي أول محطة حاويات بالشرق الأفى منتصف تستخدم هذا الإصدار في أعمال الميكنة.

كما تمت مناقشة الخطوات التحضيرية ،التي تم اتباعها في محطات الحاويات الأخرى حول العالم ،والتي تم تشغيل منظومة NAVIS بها (والتي بلغت 316 محطة حاويات على مستوى العالم بنهاية سنة 2016) ،وذلك للقيام بتشغيل تجريبي على النحو الأشبه .

وأظهر صالح، أن تلك الزيارة تأتي في إطار حرص هيئة ميناء دمياط ،على تحسين مستوى الأداء وزيادة الطاقة الإنتاجية للميناء، والسعي المتواصل لكسب رضاء المتسنةلين مع الميناء ،وجذب متسنةلين جدد ومنح الميناء ميزة تنافسية بهدف الوصول الى مصاف الموانئ العالمية ،من خلال استكمال أعمال الميكنة والتطوير بمحطة حاويات دمياط.

المصدر : مصر ناين