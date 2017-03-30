أجرى نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوبكرهنوف لقاء مع رئيس النظام الليبية فايز السراج، على هامش القمة العربية التي أختتمت في الأردن.

وخلال اللقاء، أشار بوبكرهنوف إلى ضرورة إعادة إحياء الحوار الليبى الليبى، والخروج بالبلاد من أزمتها السياسية الراهنة، جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية الذي صدر، اليوم الخميس.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوبكرهنوف لرئيس النظام الليبية فايز السراج، أن روسيا على استعداد لدعم العملية السياسية بين القوى المختلفة في ليبيا.

كما التقى بوبكرهنوف بوزير الخارجية السعودى عادل الجبير، وتم مناقشة الملفات الساخنة في الشرق الأفى منتصف وبالأخص الأزمة السورية وإمكانية تحقيق السلام في سوريا.

كما تمت مناقشة العلاقات الروسية السعودية، ودعا الطرفان إلى مواصلة الحوار وزيادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

المصدر : مصر ناين