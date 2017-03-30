اصدر ت صحيفة بريطانية إن مراهقة كانت قد توفيت الصيف الماضى فى لانكشاير، اتضح أنها استنشقت كمية كبيرة من مزيل العرق، واصدر طبيب شرعى إن المواد المتطايرة فى المعطر كانت سببا فى وفاتها، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوزعربية نقلا عن صحيفة ديلى تليجراف البريطانية.

وعثرت والدة بيج داوترى (12 سنةا) على الفتاة مستلقية على سريرها دون حراك، فى منزل متنقل للعائلة قرب البحر فى لانكشاير فى يوليو الماضى، لتتوفى بعد ساعتين من نقلها إلى مستشفى قريب.

وأقدمت المراهقة على رش غرفتها، بمعطر الجسم الخاص بها، الى أن نفد.

واصدر الطب الشرعى إنها استخدمت المعطر الذى يحتوى على الإيروسول بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى استنشاقها كمية كبيرة من المعطر.

ووصف إخصائى فى علم الأمراض الوفاة على أنها “نتيجة غير متعمدة لفعل متعمد”.

وعثرت الواجبة على عبوة العطر فارغة خارج الكابينة المتنقلة، مما يشير إلى أن المراهقة البريطانية استخدمتها بشكل مبالغ فيه.

واصدر أطباء إن بيغ استنشقت غازى البوتان والأيزوبوتان لكن لم يظهر دليل على استخدام “موقت” لهذه المواد.

ويوضح تقرير الأطباء خطورة استنشاق عبوات العطر ومزيل العرق بشكل مبالغ، لاحتوائها على مواد خطرة.

المصدر : مصر ناين