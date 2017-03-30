ضبطت المؤسسات التأمينية، بمحافظة الفيوم، 4 متهمين سرقوا رأس ماشية من منزل فلاح بقرية أبو جندير، بمركز إطسا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى، مدير تأمين الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز واجبة إطسا، بورود بلاغ من الأهالى بقرية ابو جندير، بسرقة مجهولين لرأس ماشية من أحد أبناء قرية ولاذوا بالفرار عندما حاول الأهالى ضبطهم.

انتقل ضباط إدارة الكشف الجنائى، ومركز واجبة طامية، إلى مكان البلاغ، وأعدوا عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، تمكن أحدها من ضبط السيارة رقم ف ف 7829 ماركة كيا سيراتو “مستأجرة”، قيادة “أحمد.ع-34 سنة”، عاطل، ومقيم بمساكن زينهم بالسيدة زينب بالقاهرة، وله محل إقامة آخر بمحافظة المنيا، والسابق اتهامه فى 13 قضية مخدرات، وسرقة ماشية، وإخفاء مسروقات، وسرقة وسائل نقل، وسلاح، ومطلوب التنفيذ عليه فى 8 قضايا تبديد وسرقة بالإكراه.

وضبط رجال الواجبة 3 متهمين آخرين، وهم: “أسامة.م” 43 سنة، فلاح، ومقيم تحت الطراد، بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وبحوزته بندقية رصاص مطموسة الأرقام عيار 203 وطلقتين، و”كريم.م” 26 سنة، سنةل، ومقيم بإحدى عزب مركز مغاغة بالمنيا، بحوزته فرد خرطوش عيار 16 و4 طلقات، و”أحمد.م” 28 سنة، سنةل، من بنى مزار بالمنيا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية إيصال أمانة، بحوزته فرد خرطوش عيار 16 و6 طلقات، وبحوزتهم رأس ماشية.

وأقر المتهمون بارتكابهم الواقعة، وحيازتهم الأسلحة اللهيب ية، والذخائر بقصد الدفاع عن النفس، وتم استدعاء المجنى عليه “محروس حامد أدريس-48 سنة”، فلاح، من قرية أبو جندير، وأكد أن رأس الماشية المضبوطة ملكه وتحرر محضر بالواقعة، رقم 2686 لسنة 2017 م إدارى مركز واجبة إطسا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين