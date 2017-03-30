قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، مجازاة 27 من السنةلين بمدرسة الحناوى الإعدادية بنات الشوفة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بخصم 3 أيام من الراتب وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لخروجهم على مقتضى واجبهم الوظيفى لمغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وعدم تقديم إذن او عذر قانونى.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن القرار، جاء بناء على قيام لجنة من إدارة المشوفة الميدانية بديوان سنة المحافظة، التى قامت بالمرور المفاجئ على المدرسة السنةلين الذين تم مجازاتهم أثناء الزيارة ومغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ وأمر بمجازاة السنةلين الغير ملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب وإحالتهم للتحقيق.

المصدر : مصر ناين