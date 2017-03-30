نجحت فاقلة بيطرية ، كلية الطب البيطري بكلية الزقازيق ، في علاج 168 رأس من الماشية ،و إجراء التحصينات اللازمة للحيوانات السليمة ، من مرض الحمي القلاعية .

كانت ، انطلقت قافلة بيطرية اليوم الخميس ، من كلية الطب البيطري، برئاسة الدكتور لماح عبد السميع مدير المستشفى البيطرى ،لتوعية المربيين بمرض الحمي القلاعية، التي تصيب الماشية وتهدد الثروة الحيوانية، وتؤثر علي صحة الإنسان، والتوعية بخطورة المرض وكيفية الوقاية .

واصدر ت كلية الزقازيق ، إن ذلك ضمن فعاليات مهرجان البيئة الرابع عشر الذي تنظمه كلية الزقازيق ،تحت شعار ” معا نستطيع ” ،برعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الكلية ،والدكتور عبدالله عسكر نائب رئيس الكلية ، لشئون خدمة المجتمع ،وتنمية البيئة لخدمة قرى ومراكز محافظة الشرقية والمحافظات الأخري .