أكدت السلطات الصحية فى جنوب كاليفورنيا ولادة أول طفل بعيوب يسببها فيروس زيكا وهو مرض صغر الرأس ، مشيرة إلى أن الأم أصيبت بالفيروس أثناء سفرها إلى الخارج.

ووفقا لصحيفة أونيبثيون الأرجنتينة فإن هذه الحالة الأولى من صنف ها فى جنوب كاليفورنيا ، ولم يعلن مسئولى الصحة عن اسم وتاريخ ميلاد وجنس الطفل، أو البلد الذى قامت الأم بزيارتها والتى أصيبت فيه بالفيروس.

واصدر ت وكالة الصحة والخدمات البشرية فى كاليفورنيا إن “هذا الطفل المولود الأول بحالة صغر الرأس المرتبطة بفيروس زيكا”، مضيفة أن صغر الرأس الذى يولد به الطفل بدماغ أصغر عن المعتاد وتشوهات فى المخ، يؤثر على الصحة التنموية والعصبية الآخرى للطفل”.

واصدر مسئولى الصحة “لابد من تجنب لدغات البعوض باستخدام طارد والحماية أثناء الاتصال الجنسى ، خاصة فى حالة الحمل أو للنساء اللاتى ترغبن فى الحمل”.

المصدر : مصر ناين