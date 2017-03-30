رحل، صباح اليوم، الناقد السينمائى الفلسطينى بشار إبراهيم بعد صراع مع مرض السرطان فى دولة الإمارات، التى كان يقيم فيها منذ فترة، وخيم الحزن على الفى منتصف السينمائى فى الوطن العربى على رحيل ذلك الناقد الذى كان يتمتع بالحب والاحترام من الجميع.

الناقد السينمائى بشار إبراهيم كان من أبرز النقّاد والموثّقين العرب الذين ساهموا إلى حد كبير فى أرشفة نتاجات السينما العربية والفلسطينية بالأخص فى الداخل والخارج.

بشار كان ناقدا وكاتبا فلسطينى الأصل سورى المولد ومن أهم أعماله: “السينما الفلسطينية فى القرن العشرين” (سلسلة الفن السابع – وزارة الثقافة، دمشق، 2001)، ثلاث علامات في السينما الفلسطينية الجديدة (ميشيل خليفى، رشيد مشهراوى، إيليا سليمان) (دار المدى للثقافة، دمشق، 2004) و”فلسطين فى السينما العربية” (سلسلة الفن السابع – وزارة الثقافة، دمشق، 2005).

بشار إبراهيم كان باحثا فى العديد من المؤسسات الثقافية الفلسطينية والعربية، وله دراسات أدبية وإصدارات قصصية وشعرية كذلك، وهو رئيس تحرير النشرة اليومية التى تصدر خلال مهرجان دبى السينمائى الدولى.



الناقد السينمائى الراحل بشار إبراهيم



أسامة عسل يتفى منتصف بشار إبراهيم وأحمد شوقى

المصدر : مصر ناين