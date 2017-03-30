قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين، بتهمة الإشتراك فى أحداث عنف منطقة 15 مايو، إلى جلسة 30 إبريل، لتنفيذ طلبات الدفاع.

وشمل أمر إحالة المتهمين أنهم اشتركوا في مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو بتعريض تأمين وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلهة سير السلطات السنةة بالبلاد والتى من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات السنةة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها فى أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالتأمين السنة.

المصدر : مصر ناين