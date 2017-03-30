وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن إحالتة للتحقيق لتبين ما قام به المدرس من خطأ تربوى، فى معالجة سوء سلوك بعض الطلاب، قائلا إنه فى حالة وجود خطأ لدى الطلاب يجب معالجتة معالجة تربوية، من خلال الاخصائى الاجتماعى أو النفسى وإذا أخطأ الأولاد لابد من إرجاعهم عن الخطأ بالنصح والإرشاد والأسلوب التربوى فنحن مؤسسة تربوية، والطلاب لهم حقوق ولا يجوز فضحهم على وسائل التواصل الاجتماعى، هناك قنوات شرعية كان يجب أن يتبعها المدرس وفق قوانين المؤسسة التعليمية.

وأكد جمعة ذكرى أنه تم تشكيل لجنة توجهت صباح اليوم إلى المدرسة، للوقوف على حقيقة الأمر، وتبين حالة الانضباط فى المدرسة، والإجراءات التى قام بها مدير المدرسة فى هذا الشأن للسيطرة على حالة الانضباط بالمدرسة.