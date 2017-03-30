ينفذ مركز مكافحة التلوث البحرى بالبحر الأحمر، والشوف لشركة بتروسيف للخدمات البترولية للسلامة والبيئة ،فى شهر مايو المقبل مناورة إستراتيجية عملية ،بإسم ” مصر المحروسة8 ” .

واصدر بيان من محافظة البحر الأحمر ،أن التجربة العملية الاستراتيجية لمكافحة التلوث البحرى، تتم بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس ،ويتم فيها مكافحة التلوث البحرى ،وتأمين شواطئ مدينة الغردقة، بإستخدام أحدث المعدات منها جهاز تتبع مسار الزيت ،وإستخدام منظومات حديثة فى مكافحة التلوث وحواجز مطاطية ،إنضمت لمركز الغردقة خلال سنة 2017م .

وأكد البيان أن ستشارك فى التجربة ،جميع مراكز مكافحة التلوث البحرى والنهرى بجمهورية مصر العربية، بالاضافة الى شركات البترول ” جابكو- سوكو- بتروجلف” ،وبالتعاون مع محافظة البحر الاحمر وجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الاحمر ،والهيئة السنةة للبترول وعناصر من قواتنا البحرية المصرية .

من ناحية أخرى ،بدأت اليوم الخميس، أعمال وانشاءات تطوير ميدان الدهار بمدينة الغردقة، حيث تم العمل فى البنية التحتية للميدان أعمال المرافق بها . و تقوم بأعمال انشاء وتطوير ميدان الدهار ،حسب بيان صادر من محافظة البحر الأحمر، شركة المقاولون العرب هى المشرفة على عملية تنفيذ أعمال التطوير بميدان الدهار، وذلك لبدء فى أعمال المخطط الجديد لتطوير الميدان . وأضاف بيان المحافظة، أن الخطة السنةة للميدان، وضعها اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مع استشارين متخصصين لتجميل وتطوير المحافظة من رصف وتشجير وتجميل الميادين مع مراعاة المعايير الدولية، لتضاهى مدينة الغردقة أجمل مدن العالم السياحية.

المصدر : مصر ناين