ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس أن أكبر طائرة برمائية فى العالم من طراز (أي.جى 600) صينية الصنع ستقوم بأول رحلة لها فى أواخر مايو من مدينة تشواى فى جنوب البلاد.

وكثفت الصين الأبحاث فى مجال تطوير المعدات العسكرية مع انتهاجها موقفا أكثر قوة فى نزاعات على أراض فى مناطق شبه بحر الصين الجنوبى مما أثار مخاوف دول منطقة آسيا والمحيط الهادى والولايات المتحدة.

وأشارت شينخوا نقلا عن شركة صناعة الطيران الصينية الحكومية إلى أن الطائرة ستقوم برحلتها الأولى فوق البر ثم تقوم برحلة أخرى على سطح المياه فى النصف الثانى من سنة 2017 .

واستغرق تطوير الطائرة نحو ثمانى سنوات وتعادل فى حجمها طائرة “بوينج 737” وهى مصممة لتقوم بعمليات إنقاذ بحرى ومكافحة حرائق الغابات.

وتلقت الشركة 17 طلبا يعبر عن الاهتمام بالطائرة الى أن الآن وفق ما أوردت شينخوا.

المصدر : مصر ناين