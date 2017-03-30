أصدرت الإدارة القانونية بالوحدة المحلية لمركز و مدينة المنيا قرار إخلاء إداري لأعداد 5 عقارات بعطفه الجداوى المتفرعة من شارع الفضيلة بمركز المنيا ل حدوث تصدعات و تشققات وما يشكله ذلك من خطورة على المواطنين وحرصاً على سلامة شاغلي تلك العقارات.

وصرح الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز و مدينة المنيا ، فى له اليوم أن هذا القرار جاء بعد قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الشوفة للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالفحص والمعاينة لأعداد 8 عقارات للتأكد من حالتها والوقوف على أسباب حدوث التشققات والتصدعات حيث تبين تضرر 5 عقارات وبناءاً عليه تم تنفيذ القرار على 5 عقارات .

ومن جانب آخر ينظم مركز إعلام المنيا ، الإثنين المقبل ،ندوة بعنوان أبعاد القضية السكانية والتنمية المستدامة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، وذلك في تمام الحادية عشر صباحاً بمركز شباب أبو جرج ببني مزار.

اصدر ت منال الصناديقى مدير مركز الإعلام ،فى بيان لها اليوم إن الندوة يحاضر فيها د/ احمد عبد الوكيل – وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

وسترافق الندوة قافلة طبية بالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالمنيا تتضمن أربعة عيادات متنقلة مجانية للباطنه والأسنان والنساء وتنظيم الأسرة وأطفال ، وذلك لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية .

المصدر : مصر ناين