ذكرت تقارير إعلامية ألمانية نقلا عن المرصد السورى أن الجيش الألمانى شارك فى إعطاء معلومات عن هدف فى سوريا تبين فيما بعد أنه مدرسة استُهدفت بضربة جوية.. بينما لم تصدر تأكيدات حول ذلك من وزارتى الدفاع الألمانية والأمريكية.

ووفقا لتقرير صحفى لقناة “إيه آر ديه” الألمانية، اليوم الخميس، التقطت طائرات تورنادو ألمانية صورا فى التاسع عشر من شهر مارس الحالى لمبنى فى بلدة المنصورة السورية قرب الرقة، وأرسلت هذه الصور إلى التحالف الدولى ضد تنظيم “داعش الارهابيه”، وبعد يوم من ذلك تم استخدام الصور لتدمير المبنى، وأبلغت لجنة الدفاع فى البرلمان الألمانى بهذه المعلومات.

يُذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان – ومقره لندن – ذكر فى 22 مارس الجارى أن المبنى الذى استُهدف فى الضربة الجوية هو مدرسة، وقُتل 33 مدنيا على الأقل فى الضربة الجوية، ومن المحتمل أن طائرة أمريكية هى التى نفذت الضربة الجوية هذه على بلدة المنصورة الواقعة غرب الرقة، معقل تنظيم “داعش الارهابيه”.

المصدر : مصر ناين