وافقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على تخصيص مبلغ 7 ملايين جنيه لتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة ومركز دراو.

اصدر إبراهيم سليمان، رئيس مدينة دراو، لـ”اليوم السابع”، إن المشروعات التى شملها دعم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، هى توريد وتركيب خط مياه شرب قطر 14 بوصة لمحطة دراو الرئيسية على طريق مصر أسوان، بإجمالى مبلغ 4 ملايين جنيه، بجانب استكمال خط الطرد لمحطات الساحل بدراو، وخط مياه الشرب قطره 355 مم، بإجمالى 2 مليون جنيه، علاوة على إحلال وتجديد خط مياه الشرب المغذى لنجع العرب بدراو قطر 4 بوصة بلاستيك، بإجمالى مليون جنيه.

وأضاف رئيس مدينة دراو، أنه تمت الموافقة على المطالب التى تقدم بها إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وشملت تخصيص مبلغ 23 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لإنشاء محطة مياه بقريتى بنبان والمنصورية بطاقة 5 آلاف متر مكعب لخدمة ضعف المياه بالقريتين.

المصدر : مصر ناين