يحل اليوم الذكرى الـ 40 على وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حيث أنه توفى فى يوم 30 مارس 1977، فى لندن عن عمر يناهز الثمانية والأربعين سنةا، ما أثار حزن كل جمهوره فى أنحاء مصر والوطن العربى، وشيعت الجنازة المهيبة بمشاركة أكثر من 2.5 مليون شخص.

وتحيى اليوم السابع ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بأعداد من الأغانى التى تركها، وتبلغ أعداد أغانى العندليب الأسمر مائتين وثلاثين غنية،والتى جمع معظمها مجدى العمروسى، صديق عبد الحليم حافظ، فى كتاب “كراسة الحب والوطنية.. السجل الكامل لكل ما غناه العندليب الأسمرعبد الحليم حافظ“ .





المصدر : مصر ناين