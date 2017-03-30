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مساعد محافظ كفر الشيخ الجديد سنعمل بروح الفريق لخدمة الوطن والمواطن

منوعات
مساعد محافظ كفر الشيخ الجديد سنعمل بروح الفريق لخدمة الوطن والمواطن

اصدر الباشمهندس علي عبد الستار  مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة فى منتصف ، ورئيس مركز و مدينة كفر الشيخ، في أول تصريح له عقب تليه مهام منصبه ، إننا سنعمل سوياً من أجل مصلحة هذا البلد ، وكلنا جنود وأنه واحد منهم والكل عنده سواسية.

وأضاف، عبدالستار ، في بيانه له ، اليوم الخميس ، أن الوحدة المحلية بكفر الشيخ، هي بيته الذي بدأ عمله فيها، وأنه سنعمل بروح الفريق الواحد ،مع نواب رؤساء المدينة ،وكل السنةلين بالمجلس لخدمة هذا البلد و المواطنين .

يذكر أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أصدر قراراً ، أمس الأربعاء ، بندبالباشمهندس علي عبد الستار سيد أحمد مساعداً لمحافظ كفر الشيخ لمنطقة فى منتصف ورئيساً لمركز ومدينة كفر الشيخ خلفاً لسمير زكي الغباشي . 

 

 

المصدر : مصر ناين

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