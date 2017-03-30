اصدر الباشمهندس علي عبد الستار مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة فى منتصف ، ورئيس مركز و مدينة كفر الشيخ، في أول تصريح له عقب تليه مهام منصبه ، إننا سنعمل سوياً من أجل مصلحة هذا البلد ، وكلنا جنود وأنه واحد منهم والكل عنده سواسية.

وأضاف، عبدالستار ، في بيانه له ، اليوم الخميس ، أن الوحدة المحلية بكفر الشيخ، هي بيته الذي بدأ عمله فيها، وأنه سنعمل بروح الفريق الواحد ،مع نواب رؤساء المدينة ،وكل السنةلين بالمجلس لخدمة هذا البلد و المواطنين .

يذكر أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أصدر قراراً ، أمس الأربعاء ، بندبالباشمهندس علي عبد الستار سيد أحمد مساعداً لمحافظ كفر الشيخ لمنطقة فى منتصف ورئيساً لمركز ومدينة كفر الشيخ خلفاً لسمير زكي الغباشي .

المصدر : مصر ناين