انحصرت المنافسة بين إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة وطارق العشرى المدير الفنى لإنبى، لتولى القيادة الفنية للمنتخب الأولمبى فى الفترة المقبلة.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة المفاضلة بين الثنائى لتكليف أحدهما بمهمة المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، والذى سيتكون من منتخب الشباب الذى خرج مؤخرًا من بطولة أفريقيا وتم توجيه الشكر للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

جدير بالذكر أن حسام حسن مدرب المصرى وأحمد حسام ميدو مدرب وادى دجلة كانا ضمن المرشحين لقيادة المنتخب الأولمبى، قبل أن تنحصر المنافسة بين إيهاب جلال وطارق العشرى.

المصدر : مصر ناين