قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، برئاسة المستشار محمد سليم حبس 4 أشخاص “كولومبيى الجنسية”، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالسرقة، وكلفت النيابة السنةة المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود ضحايا أخرين من عدمه.

أنكر المتهمون خلال تحقيقات إبراهيم ذكرى مدير نيابة السيدة، والتى تمت فى حضور مترجم ومحامى خاص من السفارة الكولومبية بالقاهرة، جميع الاتهامات الموجهة لهم.

كان قد تلقى قسم واجبة السيدة زينب بلاغا من “محمد. ن”، مقاول، أنه عقب صرفه مبلغ 800 ألف جنيه بشارع المبتديان، وأثناء سيره بشارع الشيخ على يوسف مستقلاً سيارته فوجئ بعطل بإطار السيارة فتوقف لتغيير الإطار وانصرف وعقب وصوله للمنطقة سكنه اكتشف سرقة المبلغ المالى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3322 لسنة 2017م جنح القسم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مستخدمى السيارة رقم ر ص ر 791 ماركة كيا كارنز، فيرانى اللون، مستأجرة من معرض سيارات بالمعادى، وتبين أنهم كل من، جارا كوبيلوس ماسو ” كولومبى الجنسية ” 53 سنة وكيو ليما جستافوا ” 40 سنه ولوبيز بيروس وليم 58 سنة، ورويز فنيجاز اكتافيو 51 سنة وجميعهم “كولومبين الجنسية”.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفر أحدها عن ضبطهم وبحوزتهم 500 يورو و7397 دولار و56015 بيزو كولومبى و1500 يوان صينى و1000 روبية هندى و22750 جنيه مصرى و11 فيزا كارد و5 خطابات تحويل أموال، بإجمالى 15 ألف دولار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب “ثقب إطار السيارة” والتتبع من أمام البنك، وأنهم قاموا بتحويل متحصلات الواقعة للعملات الأجنبية ووضعها بحساباتهم البنكية وتحويل بعض منها للخارج، وأن المبالغ المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتحرر عن ذلك محضرا لمحضر اللازم، وتولت النيابة السنةة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

المصدر : مصر ناين