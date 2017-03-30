شارك اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لفى منتصف الصعيد ، فى مؤتمر “الحد من تنامى ظاهرة تعاطى المخدرات” الذى تنظمه شركة أسمنت أسيوط “سيمكس”؛ بالتعاون مع وزارة القوى السنةلة والهجرة ووزارة الداخلية ورعاية المحافظ وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

حضر المؤتمر رامون بيزا المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط “سيمكس”،والمهندس عبدالرحمن محمد رئيس قطاع التأمين والسلامة بالشركة، والدكتور نادى سيد مشبه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشيخ محمد على سليمان مشبه عن مديرية الأوقاف بأسيوط.

واصدر رامون بيزا المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط “سيمكس” أن هذا الأسبوع هو أسبوع التأمين والسلامة المهنية بشركة سيمكس مشيرا إلى مرور 23 شهر على الشركة بدون حوادث أو إصابات وذلك من خلال التركيز على محورين أساسيين هما الحفاظ على سلامة السنةلين بالشركة والحد من إنتشار تعاطى المخدرات لافتاً إلى وجود قوانين صارمة يتم استخدامها ضد من يثبت تعاطيه للمخدرات والتى تصل إلى الفصل من العمل.

فيما تناول الدكتور نادى سيد على مشبه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ؛ نشاط الصندوق بالمدارس فى نطاق محافظة أسيوط لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات موضحا أن الصندوق يقدم علاج كامل لتعاطى المخدرات بالمجان مع الحفاظ على السرية التامة لشخصية المريض الذى يخضع للعلاج وأن هناك خط ساخن للصندوق يعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقى الشكاوى على رقم 16023.

كما ألقى الشيخ محمد على سليمان مشبه عن مديرية الأوقاف بأسيوط خطبة دينية لتوعية الحاضرين بحرمة تعاطى هذه المخدرات مشيرا إلى إصدار وزارة الاوقاف كتاب بعنوان “الدين والعلم فى مواجهة المخدرات” موجود بمكتبة وزارة الأوقاف.

وفى سياق متصل أكدت محافظة أسيوط، دعمها الكامل لمبادرة مشروع “مشواري” والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة “يونيسيف”، لتأهيل الشباب لبدء مشروعات صغيرة وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق تنمية مهاراتهم.

وأشارت المحافظة، خلال استقبال وفد “اليونيسيف”، إلى أهمية مبادرة “مشواري” فى تنمية المهارات الحياتية والادخار وبدء مشروعات صغيرة للشباب من خلال الدورات التدريبية واللقاءات التى يتم تنظيمها بمراكز الشباب مما يساهم فى تغيير مفاهيم الشباب فى مجال ثقافة العمل الحر وإتاحة الفرصة للشباب لإكتساب مزيد من المهارات الحياتية والسوقية وإيجاد مزيد من فرص العمل.

واصدر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة أن مبادرة مشروع “مشواري” يعتمد على قام بفتح المجال لدى جميع الشباب للاستفادة من التدريبات والاستشارات المهنية المقدمة من الوزارة من خلال مراكز المشورة التى يجرى انشائها وتجهيزها بكافة الادوات الخاصة بمكتب المشورة ورفع قدرات مدربى المراكز بمهارات تساعدهم على الاستعداد لسوق العمل.

وفى نهاية اللقاء قدم اعضاء وفد المجلس التنفيذى لليونيسف درع المنظمة للمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تقديرا لجهوده فى دعم مشروعات الطفولة والشباب بالمحافظة ؛ كما اهداهم المحافظ درع المحافظة التذكارى.

كان وفد المجلس التنفيذى لمنظمة الامم المتحدة “اليونيسيف” قد بدأ زيارته للمحافظة بتفقد تنفيذ مبادرة “مشواري” بمركز شباب بنى مر الشوف لمركز القام بفتح بمشاركة أعضاء مراكز الشباب التى يتم تنفيذ المباردة بها.

من ناحية أخرى اصدر الباشمهندس محمد عبدالجليل، سكرتير سنة محافظة أسيوط، إنه تم الانتهاء من إصلاح كافة سيارات الإدارة الصحية بساحل سليم ورفع كفاءتها بالإضافة إلى ترميم وإصلاح سكن الأطباء والتمريض بوحدة عرب مطير.

وأظهر بدرى محمد بدرى رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه تم ترميم وإجراء إصلاحات بالمركز الصحى الحضرى بساحل سليم بالإضافة إلى عمل صيانة وتجهيزات كاملة لمستشفى حميات الشامية فى جميع الأقسام كما تم ترميم وحدة الغريب الصحية مشيراً إلى التعاون مع جمعية إنقاذ الطفولة لتحسين مستوى الأداء بوحدات العونة والعفادرة وتاسا.

وأضاف رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، أنه بلغ أعداد المترددين على العيادات الخارجية لمستشفى ساحل سليم المركزى خلال الشهر الماضى حوالى 3223حالة ؛ كما بلغ أعداد المترددين على قسم الإستقبال والطوارئ 3700حالة وعلى عيادة الاسنان 263 حالة ؛ بينما بلغ أعداد حالات المبتسرين 25حالة و26حالة بالعناية المركزة فضلاً عن إجراء 200عملية فى الإستقبال والطوارئ و24حالة عمليات كبرى.

المصدر : مصر ناين