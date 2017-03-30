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أول تعليق للرئيس اللبنانى على حادث سقوطه أثناء القمة العربية فى الأردن

منوعات
أول تعليق للرئيس اللبنانى على حادث سقوطه أثناء القمة العربية فى الأردن

قدم الرئيس اللبنانى ميشال عون الشكر للبنانيين على ما وصفه بـ”العاطفة” التى غمروه بها ل الحادث الذى تعرض له أثناء انعقاد القمة العربية الـ 28 فى العاصمة الأردنية عمان، أمس الأربعاء، موضحًا أن الحادث لم يكن له أى أثر جسدى عليه، وفق ما ذكره تليفزيون ” MTV” اللبنانى، قبل قليل.

ويذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، تعرض لموقف محرج أمس، أثناء ذهابه مع بعض القادة والرؤساء العرب لالتقاط صور تذكارية، حينما سقط على وجهه أمام المنصة الرئيسية.

المصدر : مصر ناين

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