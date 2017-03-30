قدم الرئيس اللبنانى ميشال عون الشكر للبنانيين على ما وصفه بـ”العاطفة” التى غمروه بها ل الحادث الذى تعرض له أثناء انعقاد القمة العربية الـ 28 فى العاصمة الأردنية عمان، أمس الأربعاء، موضحًا أن الحادث لم يكن له أى أثر جسدى عليه، وفق ما ذكره تليفزيون ” MTV” اللبنانى، قبل قليل.

ويذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، تعرض لموقف محرج أمس، أثناء ذهابه مع بعض القادة والرؤساء العرب لالتقاط صور تذكارية، حينما سقط على وجهه أمام المنصة الرئيسية.

المصدر : مصر ناين