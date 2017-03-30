كثفت مباحث تموين مديرية تأمين الإسكندرية، جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري والمنشآت بدون ترخيص والسلع التموينية المدعمة، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية تحقيقاً للانضباط فى القطاع التموينى وحفاظاً على الصحة السنةة.

وتم ضبط” ك. س”- 38 سنة صاحب مصنع حلاوة طحينية مقيم دائرة قسم أول السنةرية بالاشتراك مع ضباط الإدارة السنةة لواجبة التموين والتجارة الداخلية “منطقة غرب وفى منتصف الدلتا ” بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع منتج الحلاوة الطحينية مستخدماً مادة ” ثانى أكسيد التيتانيوم ” المحظور استعمالها فى تصنيع السلع الغذائية لخطورتها على الصحة السنةة، وكذالك يقوم باستخدام طحينة الفول السوداني بدلاً من طحينة السمسم غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط” ص. ع”- 48 سنة المدير المسئول عن ثلاجة تجميد بدائرة قسم محرم بك لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الاتجار فى السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الأدمى وضبط أعداد ” 225 ” كجم من الكبدة المجمدة المستوردة محلولة من التجميد وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر جنح قسم واجبة محرم بك .

كما تم ضبط ” م. م”- 35 سنة صاحب مخبز حر “بدون ترخيص “بدائرة قسم واجبة الدخيلة، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع الدقيق البلدى المدعم من المخابز البلدية بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه، وتم استهداف المخبز وضبط أعداد “10” أجولة من الدقيق البلدى المدعم بإجمالى وزن 500 كجم، وتحرر المحضر جنح قسم واجبة الدخيلة، وجار العرض على النيابة.

من ناحية أخرى واصل ضباط قسم واجبة البيئة والمسطحات المائية بحمله بدائرة قسمي محرم بك وأول السنةرية، حملاتهم بالتنسيق مع المؤسسات المعنية لإزالة التعديات الموجوة على بحيرة مريوط وحرم ترعة المحمودية، وشن الضباط حملة أسفرت عن تنفيذ “4” قرارات إزالة على حرم ترعة المحمودية دائرة قسم واجبة محرم بك بإجمالى أعداد “8” حالات عبارة عن { أسوار – أكشاك – مغاسل للسيارات } .

وفى مجال المخالفات المتعلقة بالثروة السمكية، تمت إزالة كل التعديات على مساحة “20 ” فدانا ببحيرة مريوط دائرة قسم أول السنةرية، وقام بفتح أعداد “4” قام بفتحات لإعادة المياه بحوض الـ5000 فدان ببحيرة مريوط، ولم يحدث ما يخل بالتأمين السنة.

المصدر : مصر ناين