حضر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، الحفل السنوي الذى نظمته النقابة السنةة ،لمصممى الفنون التطبيقية بمقر نقابةالباشمهندسين بطنطا ،لتكريم أوائل الشهادات السنةة والجامعية ،وحملة الماجستير والدكتوراة والأمهات المثاليات والرواد.

وبدأ الحفل بإفتتاح المحافظ ،لمعرض شباب المصممين والفنانين التشكيلين والمهندسين، المقام بمقر نقابةالباشمهندسين، ويضم معروضات متصنف ة من الملابس الجاهزة والإكسسوارات ،والمنتجات الخزفية والسجاد المعلق واللوحات الفنية

وقدم المحافظ التهنئة لجميع المكرمين فى الحفل ، وأظهر أن هناك تعاون كامل بين المحافظة وأعداد من النقابات والمؤسسات لخدمة الشباب ،وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ومعاونتهم في تسويق منتجاتهم .

وكرم المحافظ قيادات الكليات ومعاهد الفنون التطبيقية ،ومجلس النقابة و المصممين و الأمهات المثاليات ،وأوائل الشهادات السنةة والجامعية وحملة الماجستير والدكتوراة،وفى نهاية الحفل قدمت النقابة درع النقابة ،لمحافظ الغربية تقديراً لجهوده في دعم شبابالباشمهندسين.



المحافظ يتفقد المعروضات



المحافظ يكرمالباشمهندسين



محافظ يكرم أحد الطلاب

المصدر : مصر ناين