قتلت سلطات التأمين بالمنيا، فجر اليوم، 2 من أشقاء هولاكو الصعيد” علي حسين” والذي قتل في مشاجرة مع عائلة أخري في سنة 2012، كما تم قتل اثنين آخرين من معاونيهم، وذلك خلال تبادل إطلاق اللهيب مع رجال الواجبة بقرية البدرمان الشوفة لمركز ديرمواس، بجنوب المحافظة.



تلقي اللواء فيصل دويدار مدير تأمين المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث الجنائي بالمديرية، بقيام حملة تأمينية مكبرة لضبط بعض العناصر الخطرة والإجرامية الخارجة عن القانون، والمطلوبين لتنفيذ أوامر ضبط وإحضار وأحكام قضائية بقرية البدرمان بمركز ديرمواس.



وتشكلت الحملة بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، تنسيقاً مع العميد علاء الجاحر رئيس فرع التأمين السنة، وبمشاركة العميد هشام بشر رئيس فرع الكشف لقطاع جنوب المحافظة، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث ديرمواس، وبمجرد اقتراب الحملة من قرية نزلة البدرمان، وشعور المطلوبين بقدوم القوات بادروا بإطلاق اللهيب بشكل عشوائي وكثيف، ما اضطر قوات الواجبة إلى الرد بإطلاق النيران عليهم، وذلك أثناء استقلالهم سيارة “جيب”، مما أسفر عن مصرع كل من تامر-ح، وشقيقه صدام، وهما شقيقا علي-ح، المعروف إعلامياً بهولاكو الصعيد والذي كان قد لقي مصرعه في مشاجرة سابقة وقعت في سنة 2012، بالإضافة إلى شخصين أخرين، كما تم ضبط 7 قطع سلاح، شملت 3 بنادق آلية و4 الكيان الصهيونى ية و1400 طلقة حية، و53 حزينة سلاح، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة تحسباً لحدوث أي تداعيات محتملة.





المصدر : مصر ناين