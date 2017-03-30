شهدالباشمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مؤتمر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل المرأة والفتاة المصرية، والذى يحمل شعار “توعية بناء قدرات قصص نجاح”، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، ومحمد بدر محافظ الأقصر، والذى يأتى تزامنا مع إعلان مصر سنة 2017 سنةا للمرأة، ومع فعاليات الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة.

وأكد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال فعاليات المؤتمر، ضرورة توصيل التكنولوجيا لكافة فئات سيدات مصر لخدمتهن بصورة تليق بمصر أمام العالم أجمع، حيث إن المرأة المصرية الأم والأخت والابنة والمعلمة والقائدة فى المستقبل القريب، لذا قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يكون سنة 2017 هو سنة المرأة المصرية.

ومن المقرر أن تشمل فعاليات المؤتمر إتاحة أدوات والوصول لكافة فئات المرأة بالصعيد، وتقديم التوعية لها عبر أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت فى كافة مناحى الحياة لجعلها عضوا فاعلا ومنتجا فى جهود التنمية الاقتصادية التى تنفذ من قبل الدولة فى كافة أنحاء البلاد، من خلال تنمية القدرات الشخصية والتمكين التكنولوجى.



وزير الاتصالات يفتتح المؤتمر الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل المرأة والفتاة المصرية



كلمة محافظ الأقصر خلال فعاليات المؤتمر



جانب من كلمات قيادات مؤتمر الاتصالات من أجل المرأة



كلمة وزير الاتصالات خلال فعاليات المؤتمر

المصدر : مصر ناين