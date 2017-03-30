تجمهر مرضى الغسيل الكلوى بمحافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، على الطريق السريع “أسوان – القاهرة” أمام مستشفى دراو المركزى، احتجاجاً على تعطل بعض الماكينات أثناء الغسيل.

واشتكى المرضى، حسب تصريحاتهم لـ”اليوم السابع”، من تكرار تعطل بعض الماكينات داخل مستشفى دراو المركزى، الأمر الذى يؤدى إلى تكدس المرضى على الماكينات الأخرى الموجودة، فى ظل احتياج المريض لسرعة إنهاء جلسة الغسيل خاصة أنه يأتى فجراً إلى المستشفى.

من جانبه، صرح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، لـ”اليوم السابع”، أن المرضى اشتكوا من تعطل ماكينتين فقط من أصل 32 ماكينة، مشيراً إلى أنه أرسل مسئولو الصيانة من مديرية الصحة إلى مستشفى دراو لمشوفة الموقف وإجراء الصيانة اللازمة فى حالة لزم الأمر جراء ذلك .

المصدر : مصر ناين