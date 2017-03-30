أكد النجم اللبنانى وائل جسار، لـ”اليوم السابع”، أنه اعتذر عن حفل أضواء المدينة، الذى كان مقررا إقامته الليلة فى شرم الشيخ، بعد انسحاب واعتذار النجمة أنغام.

وكانت النجمة الكبيرة أنغام أعلنت، خلال الساعات الماضية، عن انسحابها من إحياء حفلها الذى كان من المقرر إقامته الليلة بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة النجم اللبنانى وائل جسار داخل أحد المنتجعات لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ونشرت أنغام، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، “تنويه هام.. نظرًا لعدم التزام الجهة المنظمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون صاحبة حفل أنغام ووائل جسار بشرم الشيخ من حيث إرسال تذاكر الطيران ودفع أجور الموسيقيين والفنانين وتوفير الإقامة وعمل تصاريح الحفل.. كما هو متفق عليه، فجراء ذلك لن يتسنى لنا السفر وإقامة الحفل، وهذا توضيح من جانبنا”.

وعلم الـ”اليوم السابع” أن هناك محاولات جارية الآن لإنقاذ الموقف وعدول النجمين عن قرارهما بعد حل المشاكل المتعلقة بالحفل.

المصدر : مصر ناين