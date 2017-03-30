كشفت التحقيقات في القضية 44 لسنة 59 قضائية عليا أن صبرى أحمد حسانين، موجه بإدارة نجع حمادى التعليمية تلفظ بألفاظ غير لائقة فى حق أحمد عبد ىالعزيز فاوى، وكيل الإدارة الأزهرية، وفى حق السنةلين بالإدارة وتحدث معه بإسلوب غير لائق وبصوت مرتفع.

وتبين أن المتهم تقدم بطلب للحصول على أجازة اعتيادية بإسم هشام بخيت محمد ،المدرس بمدرسة الدرب الأحمر الابتدائية الأزهرية، رغم عدم إختصاصه بذلك.

انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

المصدر : مصر ناين