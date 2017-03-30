تقدمالباشمهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، واللواء عادل حجازى مساعد مدير تأمين بنى سويف جموع مشيعى الجنازة العسكرية للشهيد مجند “محمود قرنى السمان” ابن قرية الشيخ على مركز بنى سويف والذى استشهد بالعريش.

وشارك المحافظ فى صلاة الجنازة على جثمان الشهيد عقب صلاة ظهر اليوم بالمسجد الكبير “الرضا” بمدينة بنى سويف شرق النيل بحضور أعداد من أعضاء مجلس النواب والعديد من قيادات المحافظة العسكرية والتأمينية والتنفيذية.

وأكد محافظ بنى سويف، على أن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بتأمين واستقرار الوطن، معربًا عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والسلوان.

المصدر : مصر ناين