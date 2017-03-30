استقر الجهاز الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، بقيادة المدير الفنى أيمن صلاح، على تواجد أحمد الأحمر نجم الفريق فى قائمة السوبر الأفريقى المقرر له يوم 12 أبريل المقبل، أمام الأهلى بالمغرب.

وأكد حمادة عبد البارى، مدير الجهاز، أن اللاعب يجرى حاليا علاجا طبيعيا، منذ أن عاد من عملية المنظار بألمانيا، مشيرا إلى أنه تم الأستقرار على مشاركته فى اللقاء على فترات.

وأضاف عبد البارى، أنه سيتضح الموقف النهائى للمحترفين الذين سيدعمون صفوف الأبيض فى لقاء السوبر مساء اليوم.

المصدر : مصر ناين