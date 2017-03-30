ذكرت تقارير إعلامية، أن ستة أشخاص على الأقل يعملون فى سفارة الولايات المتحدة بأفغانستان فصلوا من عملهم لحيازتهم أو تعاطيهم مخدرات.

واصدر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، وفقا لوكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الخميس، “إن طردهم جاء بعد تحقيق فى مزاعم بسوء السلوك”، مضيفا أن موظفى السفارة قد تم فصلهم من مهام عملهم، وألغيت تعاقدات آخرين كانوا متعاقدين مع السفارة”.

ولم ترد أى تفاصيل أخرى بشأن الظروف التى أدت إلى قام بفتح التحقيق الذى أدى فى النهاية إلى طرد الموظفين.

ويأتى ذلك فى ظل ارتفاع حاد فى زراعة الأفيون وإنتاجه وتهريبه فى جميع أنحاء أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة.

ووفقا لنتائج أحدث تقرير استقصائى، سجلت زيادة بنسبة 43 % فى زراعة الأفيون فى أفغانستان.

المصدر : مصر ناين