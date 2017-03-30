بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار حسين قنديل، سماع الشهود فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الالجماعة الأرهابية ، و13 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، بقضية “أحداث البحر الأعظم“.

وقبل الجلسة وصل بديع و قيادات الأخوان و تم إدخالهم القفص الزجاجي و قاموا بتحية أقاربهم المتواجدون بالقاعة و اهتم بديع بتحية أحفاده و الاشارة لهم من خلف القضبان، وبمجرد دخول المحكمه تم أثبات حضور المتهمين داخل القفص الزجاجى

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة “بديع” وباقى المتهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

المصدر : مصر ناين