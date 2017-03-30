كرم اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج بنادي الواجبة 32 ضابطا، وفردا، وموظفا، ومجندا، ممن كان لهم مجهودات مميزة الشهر الجاري وكان على رأس المكرمين الرائد أحمد صقر رئيس مباحث مركز واجبة جزيرة شندويل والرائد أحمد المراغى ، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج جاء ذلك هامش الاجتماع الذى تم عقده مع مأموري ورؤساء مباحث الأقسام والمراكز والإدارات الصنف ية.

حضر الاجتماع اللواء عمر عبد العال، نائب مدير التأمين، والعميد ماجد مؤمن، رئيس قسم المباحث الجنائية، استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على روح الشهيد النقيب شادي العاصي، معاون مباحث مركز جرجا، ثم تناول الاجتماع بعض الايجابيات والسلبيات بالعمل وضرورة حسن مسنةلة المواطنين والالتزام بمبدأ حقوق الإنسان ومشوفة مأموريات الترحيل ومداومة مشوفة نظافة السجون المركزية وخاصة مع بدء فصل الصيف، وقام بفتح مدير الأن باب المناقشة للوقوف على بعض معوقات العمل، وتذليلها وحلها.



جانب من التكريم



صورة جماعية لمدير التأمين والضباط المكرمين



مدير التأمين فى منتصف الضباط

المصدر : مصر ناين