سيطرت حالة من الغضب على خماسى الإسماعيلى “شريف عبد الفضيل وشكرى نجيب وكريم بامبو وباهر المحمدى وعمر الوحش”، بعد اكتشاف وجود تغيير فى قيمة عقودهم المالية فى قلعة الدراويش، وتخفيض المبالغ عن المتفق عليه فى العقد.

واقعة تخفيض القيم المالية مع الإسماعيلى جاءت تكراراً لما حدث مع إسلام عبد النعيم، صانع ألعاب الدراويش الجديد، والذى تم التعاقد معه فى يناير الماضى وانقطع عن التدريبات الجماعية بعد اكتشافه وجود تخفيض فى قيمة عقده بقيمة ليون ونصف المليون جنيه

جدير بالذكر أن الخماسى اتفقوا على تقاضى مبالغ مالية محددة وقاموا بالتوقيع على بياض لناديهم، على أن يتم وضع المبلغ المتفق عليه فى العقد، ولكنهم اكتشفوا وجود تغيير فى القيم المالية داخل النادى بعكس ما اتفقوا عليه.

وتم تخفيض عقد عبد الفضيل ليصبح 700 ألف جنيه بدلا من 800 ألف جنيه وبامبو لـ 800 ألف جنيه بدلا من 900 ألف جنيه والوحش لـ 700 ألف جنيه بدلا من 900 ألف جنيه ونجيب والمحمدى لـ600 ألف جنيه بدلا من 750 ألف جنيه.

ورفض الخماسى الانقطاع عن التدريبات الجماعية للدراويش خاصة ان لائحة الجزاءات تقضى بتوقيع 20 ألف جنيه غرامة على كل يوم غياب داخل النادى، انتظارا إلى أن تقوم الإدارة بتعديل قيمة العقود.

المصدر : مصر ناين