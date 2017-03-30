طلبت نيابة العياط برئاسة المستشار محمد السرجانى مدير النيابة، تحريات المؤسسات التأمينية حول اصابة شخصين فى مشاجرة نشت بين أعداد من الأشخاص بأحدى قرى مركز العياط، كما أمرت بحجز 7 متهمين من طرفى المشاجرة 24 ساعة على ذمة التحريات، وتحفظت على أعداد من الأسلحة اللهيب ية المضبوطة بحوزتهم.

كان الرائد هشام بهجت، رئيس مباحث العياط، تلقى بلاغاً بنشوب مشاجرة بين أعداد من الأشخاص، وبانتاصدر رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مشاجرة نشبت بين 7 أشخاص ل خلافات الجيرة، وأطلق أحدهم أعيرة نارية من بندقية خرطوش أسفرت عن إصابة اثنين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين