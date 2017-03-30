قام المجلس القومي للمرأة بالشرقية، اليوم، بإشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس بالجمهورية،باستخراج 120 استمارة رقم قومى، للسيدات والأرامل والمطلقات ،بقرية طحا المرج مركز ديرب نجم.

وتم توزيع الاستمارات علي السيدات، مجانا، والتنسيق مع الأحوال المدنية، علي توفير سيارة شوفة لهم، لتصوير السيدات بالقرية، وشارك في عملية التوزيع وإستخراج الإستمارات، نهي عبد المنعم، عضو المجلس القومي للمرأة بالشرقية،ونوال سرحان، مشرفة نوادي المرأة بمديرية الصحة والرائدة الريفية ،بقرية طحا رجاء نادر، بإشراف الدكتورة عايدة عطية مدير تنظيم الأسرة بمدينة الصحة بالشرقية، وعضو المجلس القومي للمرأة، بالتنسيق مع عمدة القرية،أحمد السويدي، الذي عمل علي توفير سبل المهمة لفريق المجلس للقيام بعمله.

وفي سياق متصل،قام المجلس القومي برئاسة المقررة “سامية عسل” ،بالتنسيق مع تحيا مصر من القوات المسلحة، وجيش مصر العظيم، وتوزيع 700 كرتونة بها سلع غذائية متصنف ة ، علي أعداد 7 قري بمركز الزقازيق وبلبيس، علي السيدات والأرامل والمطلقات، فى المقابل دفع 25 جنيه، علي الكرتونة وتضم سلع غذائية بحوالي 80 جنيه.

من ناحية أخرى ،أقام أعضاء المجلس القومي للمرأة بالشرقية، بالتنسيق مع كلية تجارة كلية الزقازيق، بإشراف الدكتور خالد عبد البارئ، رئيس الكلية ، ندوة بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة، تحت عنوان” فتاة واعية نحو مجتمع متحضر”

وذلك في إطار الدور التوعوي الشامل الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسي، لتقديم للمجتمع فتيات واعيات دينيا ومجتمعيا وقانونيا وصحيا.

حضر الندوة كلا من الدكتور محمد الشوادفي عميد كلية تجارة، والدكتور هلال عفيفي وكيل الكلية، والأستاذ الدكتور محمد جمال عيسي عميد كلية حقوق وعضو المجلس القومي، والمهندسة سامية عسل مقررة فرع المجلس بالشرقية، ومنسقة الندوة شيرين أبوسمرة، عضو المجلس القومي للمرأة بالشرقية، وقام بفتحية الديب صحفية باليوم السابع وعضو المجلس القومي للمرأة بالشرقية.

وفي بداية الندوة ألقي الدكتور محمد الشوادفي، كلمة الترحيب بالحضور، فيما تحدث الدكتورمحمد جمال عيسي،عن النواحى القانونية والتشريعية الخاصة بالمرأه، حيث أنه عضو اللجنة التشريعية بالمجلس،وتحدث عن أن الإسلام نص علي أن تنال المرأة حقها من الميراث، وتحدث في التوعية الدينية الشيخ الدكتور أحمد السيد مشبه عن وكيل وزارة اﻻوقاف بالشرقية، عن حق المرأة في الميراث الشرعي، وأن الإسلام كرم المرأة وأعطاها كافة حقوقها.

كما أشارتالباشمهندسة سامية عسل، مقرر فرع المجلس بالشرقية، عن أهم أهداف المجلس القومى للمرأه وأهم المحاور التى يعمل عليها المجلس، وخطة المجلس هذا السنة.

فيما اصدر ت “قام بفتحية الديب” صحفية باليوم السابع،و عضو المجلس القومى للمرأه بالشرقية، أن الفتاة الواعية هي الفتاة المستنيرة، وأن المجلس في الفترة الأخيرة تمكن من النزول للسيدات بالقري والنجوع، من خلال حملة طرق الأبواب، لمعرفة مشاكلهم وعرضها علي المسئولين، والعمل علي حلها.



توزيع استمارات الرقم القومى



توزيع كرتونة تحيا مصر مجانا على السيدات



جانب من حضور الندوة



ندوة المجلس القومى للمرأة بالشرقية

المصدر : مصر ناين