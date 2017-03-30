قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، مد أجل الحكم على زوجة والد الطفل آسر أمجد ، لاتهامهم بتعذيبه فى القضية المعروفة إعلاميًا بطفل الشروق، لجلسة 27 إبريل لإتمام المداولة.

وتغيبت زوجة والد الطفل “آسر” المتهمة بتعذيب ابن زوجها، والتعدى عليه بالضرب وتعريض حياته للخطر، كما تغيب والد الطفل المستشار أمجد الكنيسى عن حضور الجلسة، فيما حضر نور إبراهيم شقيق والدته.



يشار إلى أن نيابة الشروق، برئاسة المستشار محمد سلامة، وإشراف المستشار أحمد حنفى، المحامي السنة الأول، قد أحالت زوجة والد الطفل “آسر” لمحاكمة جنائية الان ة.



وأضاف نص قرار النيابة، أن زوجة الأب ستلاقي عقابها، ولكن مع مراعاة أنها أم لمولود، الى أن لا يكون مصيره كمصير شقيقه من الأب، وأظهر القرار أن الأم هي الأولى برعاية أولادها “آسر وملك”، وأنها خصم شريف في جميع القضايا، جراء ذلك أمرت النيابة بتسليمها الأطفال.



وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الذي أثبت صحة رواية الطفل، وتعرضه للضرب بآلة حادة.



كان قسم واجبة الشروق، تلقى بلاغًا من مدرسة مينا للغات تفيد فيه بتعرض طفل للتعذيب على يد زوجة والده، وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفل “آسر أمجد” فقد وعيه عقب دخوله الفصل من شدة الضرب والتعذيب الذى يتعرض له على يد زوجة والده، فتم نقله إلى مستشفى الشروق التى تبين من الكشف عليه تعرضه للتعذيب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بما تقدم.

المصدر : مصر ناين